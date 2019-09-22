"الصحة الفلسطينية" تحذّر من عزم الاحتلال قطع الكهرباء عن 3 محافظات

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية السبت، من مخاطر عزم شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية بسبب الديون المالية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، "فصل إسرائيل للكهرباء يهدّد حياة المرضى وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات".

وذكرت الكيلة أن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم، فضلاً عن تأثيره على صلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات والأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

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وحمّلت الوزيرة الفلسطينية سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم"، مناشدة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لـ"إيقاف هذا العقاب الجماعي".

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قرّرت بموافقة سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية هي القدس ورام الله وبيت لحم بسبب تراكم الديون المستحقة لها على شركة كهرباء القدس.