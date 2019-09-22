قتلى ومصابون في تفجير إرهابي بجنوب أفغانستان

قُتل مدنيان اثنان على الأقل، في انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وأكد قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان، وقوع الحادث، قائلاً إن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة ستة مدنيين.

وفي الوقت نفسه، قال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف سيارة مدنيين في منطقة "سبين بولداك" مساء أمس الجمعة.

اقرأ أيضاً...39 قتيلاً حصيلة جديدة لهجوم "طالبان" في أفغانستان

وأضاف أن مركبة كانت تقل ركاباً مدنيين اصطدمت بقنبلة زرعت على جانب الطريق حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي في منطقة ناوا.

Advertisements

ولم تعلن أي جماعة ،بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن 1366 مدنياً على الأقل قُتلوا وأصيب ما يقرب من 2500 آخرين في الفترة من الأول من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

وأضافت (يوناما) أنها "قلقة للغاية" من زيادة عدد الضحايا المدنيين بسبب استخدام قنابل محلية الصنع. ويضع المتشددون القنابل لعرقلة حركة القوات الأفغانية.