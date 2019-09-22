تعود للفترة الاستعمارية الاسبانية….قنبلة حية تستنفر عناصر أمن وزان

استنفرت قنبلة حية، أمس الجمعة، بوزان، العناصر الأمنية بعدما عثر عليها مواطنون بأحد الداواوير التابعة لجماعة موقريصات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية حلت إلى عين المكان، ونقلت القنبلة التي تعود للفترة الاستعمارية الاسبانية لشمال المغرب، بواسطة سيارة إلى إحدى الثكنات العسكرية لتفكيكها من قبل خبراء تابعين للقوات المسلحة الملكية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على قنابل تعود إلى الفترة الاستعمارية الإسبانية من عشرينيات القرن الماضي.