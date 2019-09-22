تطوان.. مواطنون يلقون القبض على “عصابة السماوي” روعت المدينة

تمكن سكان منطقة بني حرشان التابعة لإقليم تطوان، اليوم السبت، من إلقاء القبض على عصابة نصبت على سيدة بطريقة “السماوي”.

وكشف شهود عيان ل”اليوم24″ أن العصابة تتكون من 4 أفراد من بينهم سيدتين، قاموا بالنصب على الضحية داخل منزلها بعد أن غيبوها عن وعيها، وأخذو منها مبلغا ماليا ومجوهرات ولاذو بالفرار على متن سيارة نفعية، لكن أخت الضحية فطنت للأمر واستنجدت بالجيران وبسكان المنطقة الذين تمكنو من إلقاء القبض على المشتبهين في عملية النصب بعد اختبائهم بجانب زاوية”المرابطيوش” المتواجدة في المنطقة.

وأضاف الشهود ذاتهم، أن ساكنة المنطقة قامو بتسليم المشتبهين الأربعة إلى عناصر الدرك، التي نقلتهم إلى مركز الدرك ببني حرشان من أجل التحقيق معهم في المنسوب إليهم فيما تم الحجز على سيارتهم النفعية.