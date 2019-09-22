الان تتابع أمريكا: قتلى وجرحى في إطلاق نار بساوث كارولينا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 ساعات - 9:58 م, 21 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 في حانة الخليج 365-متابعات سقط قتيلان و جرحى آخرون في حادث اطلاق نار ،منذ قليل، على حانة بساوث كارولينا .

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