’’أبو جلابية‘‘ فضح القناة القطرية.. سقطة للجزيرة تكشف فبركة مشاهد التظاهرات

كتب: ضياء السقا عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يكشف فبركة قناة الجزيرة القطرية مشاهد التظاهرات في عدد من محافظات مصر، مساء الجمعة. وبحسب الفيديو المتداول، فإن القناة القطرية بثت مشاهد لمظاهرات مفبركة، حيث أظهر المقطع رجل يرتدي جلابية ويقوم بالتصوير باستخدام هاتفه، وهي نفس اللقطة التي ظهرت في السويس والاسكندرية في توقيت واحد. اقرأ أيضا: ’’إكسترا نيوز‘‘ تستعين بـ’’باسم يوسف‘‘ لفضح فبركة الجزيرة لفيديوهات التظاهرات

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