مروان شربل: الاهتمام بإنقاذ الوضع الاقتصادي أهم من أي شيء آخر

رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل ان قرار إنشاء المحكمة الدولية يقضي بتواصل الأخيرة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بواسطة القضاء اللبناني وتحديدا بواسطة النيابة العامة التمييزية التي كانت ترسل له مذكرات التبليغ لتنفيذها، وبالتالي على وزيرة الداخلية اليوم ريا الحسن تعميم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق سليم عياش.
واكد شربل في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان قضية عياش لن تجر البلاد الى ازمة أمنية داخلية ايا يكن نوعها وشكلها وتحديدا بين حزب الله والدولة، بدليل ان رئيس الحكومة المعني الأول بكشف حقيقة من اغتال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، هو نفسه صرح بأن والده استشهد لأجل لبنان وفداء عنه وهو لن يرضى بالتالي بانزلاق البلد الى خلل أمني على خلفية قرارات المحكمة الدولية.
ورأى شربل ان الاهتمام بإنقاذ الوضع الاقتصادي أهم من أي شيء آخر.
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