مروان شربل: الاهتمام بإنقاذ الوضع الاقتصادي أهم من أي شيء آخر

رأى وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​ ان قرار إنشاء ​المحكمة الدولية​ يقضي بتواصل الأخيرة مع ​الأجهزة الأمنية​ ال​لبنان​ية بواسطة ​القضاء اللبناني​ وتحديدا بواسطة ​النيابة العامة التمييزية​ التي كانت ترسل له مذكرات التبليغ لتنفيذها، وبالتالي على وزيرة الداخلية اليوم ​ريا الحسن​ تعميم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق ​سليم عياش​.

واكد شربل في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان قضية عياش لن تجر البلاد الى ازمة أمنية داخلية ايا يكن نوعها وشكلها وتحديدا بين ​حزب الله​ و​الدولة​، بدليل ان رئيس ​الحكومة​ المعني الأول بكشف حقيقة من اغتال والده رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، هو نفسه صرح بأن والده استشهد لأجل لبنان وفداء عنه وهو لن يرضى بالتالي بانزلاق البلد الى خلل أمني على خلفية قرارات المحكمة الدولية.

ورأى شربل ان الاهتمام بإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ أهم من أي شيء آخر.