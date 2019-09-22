الوفاق الليبية: طائرات إماراتية مسيرة تقصف مدنيين في طرابلس

اعلنت قوات ​حكومة​ "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، إن "طيرانا مسيرا إمارتيا" قصف منطقة سكنية بالعاصمة ​طرابلس​؛ ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح خطيرة.

وأضاف البيان: "استهدف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر مباني سكنية بمشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس". وأشار إلى أن القصف أسفر عن إصابات خطيرة بين أفراد إحدى العائلات، مضيفاً أن المصابين "نقلوا لتلقي العلاج اللازم وهم بالعناية الفائقة الآن".

ولم يوضح البيان عدد الطائرات المهاجمة أو عدد المصابين.

وأقرت "غرفة عمليات المنطقة الغربية"، التابعة لقوات حفتر بالهجوم، لكنها قالت، عبر بيان، إن سلاح الجو شن غارات مكثفة على ما وصفتها بـ"تمركزات المجموعات المسلحة في مشروع الهضبة و​طريق المطار​ والخلّة" جنوبي طرابلس.