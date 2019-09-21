إقصائيات “شان” 2020.. “أسود” عموتة يعودون بتعادل “سلبي” من الجزائر

اكتفى المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، بتعادل بدون أهداف، أمام مضيفه الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، في إطار ذهاب الدور الإقصائي الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.

وأمام حضور جماهيري قليل، وتحت أنظار كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية، بالإضافة إلى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر الأول، بطل إفريقيا، دخل المنتخب الوطني بقوة من أجل فرض أسلوب لعبه على أصحاب الأرض.

العناصر الوطنية، فرضت إيقاعها، وسيطرتها على منتصف الملعب، غير أنها لم تقو على خلق فرص حقيقية للتسجيل، باستثناء، تسديدة وحيدة للودادي اسماعيل بلمعلم، في الدقيقة 34، صدها الحارس الجزائري.

في الجهة المقابلة، كانت فرص أصحاب الأرض أوضح وأخطر، خاصة فرصتين اثنتين، الأولى بضربة رأسية جانبت القائم، والثانية وجدت الحارس أنس الزنيتي، لينتهي النصف الأول، كما بدأ، بدون أهداف.

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بداية الجولة الثانية، لم تختلف عن سابقتها، فأشبال الحسين عموتة سيطروا على الكرة، وخطورة المنتخب الجزائري تلاشت رويدا رويدا، فيما تبقى أخطر الفرص التي أتيحت للعناصر الوطنية، تلك التي سنحت لعمر النمساوي، في الدقيقة 75، من كرة ثابتة، صدها القائم الأيمن.

وعرفت المباراة، توقفا لدقيقتين اثنتين، منذ الدقيقة 65، بسبب عطب في الإنارة.

وتراجع مستوى المباراة بشكل ملحوظ، في الدقائق العشر الأخيرة، على الرغم من الامتياز المغربي على مستوى احتكار الكرة والسيطرة على وسط الميدان، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف، ويضرب الطرفان موعدا للحسم في لقاء العودة بالمغرب، في 18 من شهر أكتوبر القادم.