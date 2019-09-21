الولايات المتحدة.. قتيلان و 9 جرحى في إطلاق نار بولاية كارولينا

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بجروح، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية كارولينا الجنوبية بجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باري فايل، مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر التي وقع فيها إطلاق النار إن “الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه”.

ولم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار لكن مسؤول الشرطة أشار في بيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.

ولم يتأكد المحققون بعد من عدد مطلقي النار في هذا الهجوم.