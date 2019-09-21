برشلونة يواصل التواضع في “الليغا” ويسقط بميدان غرناطة

مني فريق برشلونة بهزيمة جديدة في الدوري الإسباني، وذلك على يد مضيفه غرناطة، وبهدفين اثنين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “لوس كارمانيس”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وانتهى النصف الأول من المباراة، بانتصار أصحاب الأرض، بهدف دون رد، وقعه اللاعب رامون أزيز، منذ الدقيقة الثانية، مستغلا خطأ في دفاع برشلونة، هذا الأخير أصدر ردة فعل محتشمة، ولم يقو على تعديل الكفة، قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

في شوط المباراة الثاني، دخل كل من ليونيل ميسي وأرتورو فيدال، غير أن هذا التغيير لم يعطي أكله، بل أكثر من ذلك، تسبب هذا الأخير في ضربة جزاء، بعد لمس الكرة بيده في مربع العمليات، أثمرت هدفا ثانيا لغرناطة، عن طريق اللاعب ألفارو فاديلو في الدقيقة 66.

وبهذه الهزيمة، الثانية له هذا الموسم، تراجع الفريق الكتلوني للمركز السابع، برصيد 7 نقاط، بينما صعد الفريق الأحمر والأبيض للمركز الأول برصيد 10 نقاط.