خسارة مفاجئة لبرشلونة أمام غرناطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق برشلونة مباراته الخارجية أمام غرناطة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا غرناطة كل من اللاعبين رامون عزيز وألفارو فاديو.

وبهذا الفوز رفع غرناطة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

بدأ أصحاب الأرض المباراة، بتسجيل هدف مُبكر في الدقيقة 2، حيث استغلوا خطأ فادحًا من المدافع كليمونت لينغليت، ونجح رامون عزيز في هز شباك تير شتيغن، بالرأس مستغلًا عرضية زميله أنطونيو بويرتاس.

وحاول لويس سواريز مهاجم برشلونة العودة، حيث استلم عرضية من زميله كارليس بيريز، لكن دفاع غرناطة كان في الموعد، وشتت الكرة في الدقيقة 5.

واستمرت محاولات سواريز، الذي قام بتنفيذ ركلة حرة على حدود المنطقة، لكنها اصطدمت بزميله إيفان راكيتيتش، في الدقيقة 20.

وواصل برشلونة محاولاته الضعيفة في الهجوم من أجل مُعادلة النتيجة، لكن دون أي تهديد خطير على مرمى غرناطة.

وكاد أنطونيو بويرتاس لاعب غرناطة، أن يُضاعف النتيجة لفريقه بتسديدة قوية مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بتقدم غرناطة بهدف نظيف، وبدون أي تسديدة من برشلونة على مرمى أصحاب الأرض، بعد أداء مُخيب.

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ومع بداية الشوط الثاني، قرر إرنستو فالفيردي الدفع بميسي وأنسو فاتي بدلًا من جونيور فيربو وكارليس بيريز من أجل قلب النتيجة.

وتغيرت طريقة لعب برشلونة من (4-3-3) إلى (4-2-3-1)، حيث أصبح غريزمان على الطرف الأيمن، وفاتي على اليسار وميسي كصانع ألعاب خلف المهاجم الصريح سواريز.

وتحول سيرجي روبيرتو من خط الوسط إلى الظهير الأيمن، وتحول نيلسون سيميدو إلى الظهير الأيسر، أصبح ثنائي الوسط فيدال ودي يونغ.

وكاد الحارس تير شتيغن لاعب برشلونة، أن يسقط في خطأ فادح أثناء تصديه لإحدى الكرات، حيث افلتت الكرة من بين يديه، لكنه أمسك بها سريعًا قبل أن تتخطى خط المرمى في الدقيقة 52.

وأنعش البديل أنسو فاتي الخط الهجومي لبرشلونة، بفضل انطلاقاته على الجبهة اليسرى، لكن التمركز الدفاعي الجيد وتغطية لاعبي غرناطة أفسدت محاولاته.

وفي أحد محاولات غرناطة، لمست الكرة يد التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة في منطقة الجزاء، ليعترض أصحاب الأرض، ويلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "فار"، ويحتسب ركلة جزاء.

ونفذ البديل ألفارو فاديلو ركلة الجزاء لغرناطة بنجاح، وضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 66 من المباراة، ليُصعب الأمور على البلوغرانا.

وتألق الحارس روي سيلفا لاعب غرناطة، في التصدي لتسديد أرضية قوية من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، في الدقيقة 82.

وفشل لاعبو برشلونة في تقليص الفارق حتى صافرة النهاية، ليُحقق غرناطة انتصارًا ثمينًا جدًا.