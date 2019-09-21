يوفنتوس يهزم هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس كل من اللاعبين آرون رامزي وكريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف هيلاس فيرونا اللاعب ميغيل فيلوسو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

تركزت خطورة أصحاب الأرض في التسديدات البعيدة لكريستيانو وبليز ماتويدي، بينما اختفت خطورة ديبالا في مركز رأس الحربة.

ووسط سيطرة اليوفي، تورط مدافعه في ركلة جزاء لهيلاس فيرونا، سددها صامويل دي كارمين في القائم الأيمن، وتابعها زميل آخر له بتسديدة قوية في العارضة، قبل أن تكتمل الهجمة بتسديدة صاروخية لميجيل فيلوسو في المقص الأيمن للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

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ونشط يوفنتوس وكثف من محاولاته لإدراك التعادل إلا أنه اصطدم بتشكيلة قوية في خط الوسط قادها سفيان أمرابط وفيلوسو، إلا أن سلاح التسديد أثبت فاعليته بكرة آرون رامسي ليسجل التعادل لليوفي في توقيت مثالي.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا، إلا أن يوفنتوس حسم أمره سريعا بركلة جزاء حصل عليها كوادرادو، وسددها كريستيانو رونالدو بنجاح في المرمى.

واستبدل ساري الثلاثي رامزي وبنتانكور وديبالا لتحسين أداء الوسط والهجوم بإشراك بيانيتش وسامي خضيرة وغونزالو هيغوين.

ورغم سيطرة اليوفي وتسديدات رونالدو وبيانيتش وماتويدي وكوادرادو، إلا أن محاولات هيلاس فيرونا كانت في منتهى الخطورة، حيث أضاع دي كارمين فرصة خطيرة للغاية.

وفي الدقيقة الأخيرة، أنقذ بوفون مرماه من هدف مؤكد بالتصدي لكرة داركو لازوفيتش داخل منطقة الجزاء، قبل أن يكملها فيلوسو بتسديدة قوية في العارضة.

ورد ماتويدي بإضاعة فرصة سهلة ليوفنتوس بعدم استغلال خروج حارس فيرونا من مرماه، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأصحاب الأرض.