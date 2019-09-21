مظاهرات بسويسرا ضدّ أضرار نشر شبكات الجيل الخامس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت العاصمة السّويسريّة برن، تظاهرةً كبيرة احتشد فيها الآلاف محتجّين على نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد، وداعين لمقاطعتها لكونها "مضرّة بالصّحة".

ورفع المحتجون الذين تجمّعوا أمام البرلمان السويسري للتنديد بأضرار التكنولوجيا الجديدة، لافتات كتب عليها "قاطعوا الجيل الخامس" أو "دائمًا أسرع، أعلى، أبعد، على حساب الإنسان والبيئة. أوقفوا تكنولوجيا الجيل الخامس".

من المظاهرة (أ ف ب)

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن نائبة رئيس جمعية "فرنكنسيا" التي دعت إلى الاحتجاجات، تاملين شيبلر أولمان، في بيان، إنّ "تجمّع هذا العدد الكبير من الناس إشارة قوية إلى رفض إدخال الجيل الخامس بلا ضوابط".

وتعّد سويسرا بين أولى الدول التي أطلقت الجيل الخامس، عد كوريا الجنوبية، وهي بنية تحتية للاتصالات تقع في صلب مواجهة تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

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ويخشى رافضو الجيل الخامس من تداعيات الإشعاعات الكهرومغناطيسية، فيما اضطرت عدّة شركات تحت ضغط تنظيم عرائض إلكترونية، إلى تجميد إجراءات إنشاء أبراج هوائية كما حصل في جنيف، فود، فرايبورغ ونوشاتل. وقالت هذه الشركات إنّ التجميد إجراء وقائي.

بدوره، يدعو الاتحاد السويسري للأطباء النافذ في البلاد إلى الحذر، ويقول إنّه "ما دام لم يثبت علميًّا أنّ زيادة في الحد الأقصى للإشعاعات الحالية ليس له تداعيات على الصحة، يتوجب رفض زيادتها".

ويسعى رافضو الجيل الخامس لإطلاق مبادرة لتنظيم استفتاء حول المسألة. وسيكون عليهم جمع مئة ألف توقيع في غضون 18 شهر.