شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. مناقشة آلية التنسيق بين اللجنة العسكرية مع المستشفيات لعلاج جرحى الجيش والان مع التفاصيل

شهدت محافظة تعز، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة التنسيق بين اللجنة الطبية العسكرية مع المستشفيات لعلاج جرحى الجيش.

وفي التفاصيل، ناقش اجتماع عقده وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم مع اللجنة الطبية العسكرية حول آلية التنسيق بين اللجنة الطبية والوحدات العسكرية مع المستشفيات لعلاج جرحى الجيش في المحافظة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون واركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس اللجنه الطبية العسكرية العميد محمد الثوابي وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري والذي تم الاتفاق على قيام اللجنة الطبية بتكليف منسقين رسميين من قبلها لدى المستشفيات الحكومية او الخاصة وعلى الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية تكليف مندوبين مخولين بتجهيز اجراءات علاج الجرحى لدى منسقي اللجنة الطبية بالمستشفيات، ولا يحق لهم التعامل الا مع منسقي اللجنة فقط.

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الاجتماع حمل اللجنة الامنية بالمحافظة المسئولية الكاملة عن حماية المستشفيات وسلامة كوادرها العاملة ومنع اي مساس بحرمة هذه المؤسسات وضبط كل من يقوم بأي عمل خارج عن القانون.

ووجه وكيل أول المحافظة المستشفيات المعنية تقديم كافة الخدمات العلاجية او التشخصية المتوفرة لديها للجرحى دون اي اعتراض او ممانعه ، آملاً من كافة الكوادر الطبية التحلي بالمسئولية الوطنية وبذل كل الجهود لعلاج الجرحى.

وبشأن أي اشكالات في الجوانب المالية فإنه يتم مناقشتها بين ادارات المستشفيات المعنية وقيادات السلطة المحلية والمحور و اللجنة الطبيةووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد الإجتماع على ضرورة استمرار الأعمال في المستشفيات وعدم اغلاق اي مشفى كلياً او جزئياً امام الجرحى او المرضى ، واتباع الاجراءات القانونية المكفولة لحل الاشكالات المختلفة من خلال الرفع للجهات المختصة، وعلى الجهات الامنية والعسكرية والقضائية القيام بمسؤلياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون.