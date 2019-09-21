(النزاع التجاري) : مشاورات بناءة بين بكين وواشنطن

مع رفع الرسوم عن 400 منتج صيني

بكين ـ عواصم ـ وكالات: اختتمت الصين وأميركا في واشنطن أمس الاول مناقشات جاءت في إطار التحضير لمحادثات تجارية مقررة بين الجانبين في أكتوبر المقبل. ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الاجتماعات بأنها “بناءة”. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن نواب وزراء من البلدين أجريا على مدار يومين “مناقشات بناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية محل الاهتمام المشترك”.

وأضافت الوكالة أن الوفدين الصيني والأميركي “ناقشا بجدية” الترتيبات الخاصة بالجولة المقبلة من المحادثات التجارية الشهر المقبل. ورغم أن اللغة التي استخدمها الوفدان كانت إيجابية، فهي لم تخرج عن إطار البيانات النمطية التي أصدرتها الصين في أعقاب إجراء مثل هذه المحادثات في الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته “تحرز تقدما كبيرا” مع الصين، مع استمرار محادثات تجارة على مستوى النواب لليوم الثاني ورفع واشنطن الرسوم عن أكثر من 400 منتج صيني. وقال ترامب، متحدثا إلى الصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن الولايات المتحدة تجني مليارات الدولارات من الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية، مضيفا أن الإجمالي سيصل قريبا إلى 100 مليار دولار. لكنه أشار إلى أن المحادثات تمضي على نحو جيد. وقال “دعوني أقول: نحرز تقدما كبيرا مع الصين.” وقال إن موافقة الصين على مزيد من المشتريات الزراعية لن يكون كافيا. وتابع “نبحث عن اتفاق كامل. لست أبحث عن اتفاق جزئي،” مضيفا أنه لا يحتاج إلى إبرام اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في 2020.