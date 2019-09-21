سوريا تسقط طائرة مسيرة بالقنيطرة و تعثر على صواريخ وقذائف في حماة

في السياسة 22 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: فككت الجهات المختصة طائرة مسيرة بعد السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالي. وقال مصدر ميداني سوري إن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها. وأشار المصدر إلى أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السي فور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها، بحسما نقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية.

كما عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها مناطق محررة بريف القنيطرة الجنوبي على كميات من الأسلحة والآليات والأدوية من بينها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين. وأفاد مصدر في الجهات المختصة في تصريح لـ”سانا” بأنه استكمالاً لعمليات تمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف القنيطرة الجنوبي العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة وأدوية وآليات إسرائيلية الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية التي كانت منتشرة في قرية بريقة قبل اندحارها من المنطقة.

من جهة أخرى، ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الجيش السوري خلال مواصلتها أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب بريف حماة الشمالي صواريخ وذخائر وقذائف من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية الزكاة. وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة بالتعاون مع وحدات الجيش لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم تم ضبط اسلحة وذخائر متنوعة وصواريخ من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية الزكاة بريف حماة الشمالي. ولفت المصدر إلى أن الأسلحة شملت عددا من الألغام وطلقات رشاش “5ر14” مم وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف دبابة وقذائف “أر بي جي” وعشرات قذائف الهاون محلية الصنع بعيارات مختلفة والتي استخدمتها المجموعات الإرهابية في الاعتداء على القرى والمناطق الآمنة.