أميركا تنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط تتركز مهامها على الدفاع الجوي والصاروخي

في السياسة 22 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

(أرامكو) تستعيد 60% من قدراتها الإنتاجية

واشنطن ـ وكالات: أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية. وقال أسبر في إحاطة إعلامية، إن “الرئيس ترامب أعطى موافقته لنشر قوات أميركية في الشرق الأوسط ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي”. وأضاف وزير الدفاع أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران. لكن لديها عدد كبير من الخيارات العسكرية” لافتا إلى أن إرسال القوات “ليس سوى الخطوة الأولى للرد على هجمات أرامكو. وأشار رئيس البنتاجون إلى ان الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

في السياق، قال “ديفين جيجان” مدير إدارة معلومات النفط العالمية بشركة “جينسكيب” المتخصصة فى تقديم المعلومات عن قطاع الطاقة إن شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” المملوكة للدولة استعادت حوالي 60% من القدرات الإنتاجية لمنشآتها النفطية التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي. وذكرت شركة “جينسكوب” إن “أرامكو” تنتج الآن حوالي 34ر3 مليون برميل يوميا من هذه المنشآت التي كانت تنتج قبل الهجمات حوالي 6ر5 مليون برميل يوميا. وأشارت أمس وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن “جينسكيب” تعتقد أن “أرامكو” لديها القدرة على إنتاج 900 ألف برميل يوميا إضافية من منشآتها البحرية ومن خلال تغيير معدلات إنتاج منشآتها البرية. وتعهدت السعودية، بسرعة استعادة الانتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في أبقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى توقف خمسة بالمئة من الانتاج العالمي للنفط. من جانبه، وصف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاعتداء الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، يمثل “تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية”. وأكد الملك سلمان أن المملكة، وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو “ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها”، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء امس الاول.