ترامب للأوربيين: سأطلق سراح سجناء داعش إذا لم تستردوهم

واشنطن ـ د ب أ: حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي والمحتجزين حاليا في معسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.

وكان آلاف الإرهابيين الأجانب من نحو 80 دولة قد انضموا إلى تنظيم “داعش” عندما سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق عام 2014. وأصبح مصيرهم وأسرهم قضية ملحة منذ إعلان هزيمة التنظيم الارهابي مطلع هذا العام. وقد تمت إعادة بعض الأطفال إلى بلادهم، لكن دولا أوروبية تمانع عودة أولئك الذين اختاروا بفعالية الانضمام إلى الجماعة المتطرفة.

وأوضح ترامب في تصريحات بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء أمس الاول إنه “في مرحلة ما، سيتعين على القول: إما أن تستعيدوهم، أو سنسمح لهم بالتوجه إلى حدودكم”. وذكر ترامب إن الولايات المتحدة لن تتحمل تكاليف احتجاز “الآلاف” من المقاتلين. وقال بشأن الارهابيين إنهم “في الغالب أتوا من أوروبا”.

وأدت عمليات عسكرية ضخمة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وما تعرف بـقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ضد الارهابيين في شمال شرق سوريا إلى لجوء عشرات الآلاف من المدنيين بما في ذلك الكثير ممن يشتبه بصلته بـ”داعش” إلى المعسكرات.