رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. أولوية حمدوك بالأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

ويأتي على رأس أولويات رئيس الوزراء السوداني خلال لقاءاته بقادة العالم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بحث إزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام بلاده بسياسة خارجية متوازنة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني يلقي حمدوك خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبل، الذي يوافق 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء سيعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش من خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون.



ومن المقرر أن يعقد حمدوك لقاء مع الجالية السودانية بنيويورك؛ للتنوير بالتطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن الوقوف على أوضاع الجالية.

