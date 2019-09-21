فبركات الإخوان وصدمة النفط.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 21 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: فبركات الإخوان والجزيرة لـ"البث المباشر".. خدع لإثارة الفتن، والجبير: لدينا قناعة أن الهجوم على "أرامكو" ليس من اليمن، وتفكيك مليشيا الإخوان.. بتر أيادي الإرهاب بجامعات السودان، والجيش الليبي: المليشيات الإرهابية تتكبد خسائر كبيرة بمحور صلاح الدين، والسلطات التركية تحقق مع كاتب فضح تزوير أردوغان لشهادته الجامعية‎، وقرقاش: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، و"كتائب الإخوان".. ذراع الإرهاب لنشر الفوضى والفتنة، وخبراء: مصر نجحت في إسقاط آخر أوراق التنظيم الدولي للإخوان، و"السترات الصفراء" تعود إلى شوارع باريس.. وانتشار مكثف للشرطة الفرنسية.

أما في الاقتصاد فتطالعون: خبراء يجيبون.. هل يواجه العالم صدمة نفط جديدة؟، وبيل جيتس يدعم أمازون وفيسبوك وجوجل في مواجهة الحكومة الأمريكية، والسعودية تصدر 5 رخص استثمار أجنبي يوميا.. 103% نموا، وأمين الناصر: أرامكو باتت "أقوى من ذي قبل"، والاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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