شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال فرنسي: نظام الدوحة اعتقلني تعسفياً واستولى على شركتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف الكاتب ورجل الأعمال الفرنسي جون بيير مارونغو، هول مأساته مع النظام القطري الذي استولى على شركته واعتقله تعسفياً، وزج به في السجن لسنوات عدة، دون أن يصدر بحقه حكم قضائي.

مارونغو أوضح في مؤتمر صحفي عُقد بنادي الصحافة السويسري في جنيف، الظروف القاسية والمعاناة الهائلة التي واجهها في السجون القطرية، بعد أن عمد آل حمد إلى تحريض السجناء على مهاجمته والاعتداء عليه طوال الوقت.

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بداية القصة كانت عندما أسس رجل الأعمال الفرنسي شركة بالتعاون مع أحد القطريين من أسرة آل ثاني، وحققت الشركة نجاحات دفعت بعض قنوات التلفزيون العالمية لإجراء لقاءات معه.

وفي أحد اللقاءات، انتقد رجل الأعمال الفرنسي بعض الأوضاع الاجتماعية، ليُفاجأ بفريق من وزارة الداخلية يطالبه بمغادرة البلاد، وعندما رفض قام شريكه بتدبير واقعة شيكات من دون رصيد، وتم الزج به في السجن دون محاكمة.

رجل الأعمال الفرنسي اختتم حديثه بالتأكيد على أن النظام القطري وسلطاته وضعوا الشعب والعاملين هناك في دولة من العصور الوسطى، حيث التسلط والقمع وغياب العدالة.