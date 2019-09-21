شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى دولية ضد «إرهاب تميم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تقدَّم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ـ منظمة حقوقية مقرها جنيف ـ بشكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضد النظام القطري بسبب دعمه وتمويله للإرهاب.

الدعوى التي قُدِّمت خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الـ42 المنعقدة في جنيف، تضمنت مجموعة من الأدلة القاطعة على دعم نظام الدوحة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بما يخالف قرارات الشرعية الدولية، وأكدت استضافة تميم بن حمد لعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي.

واتهمت الدعوى نظام تميم بمخالفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/210 لعام 1996، الذى طالب جميع الدول بمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى مخالف النظام القطري للقرار الأممي رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين.