شكرا لقرائتكم مصر.. مقتل إرهابي من "حسم" الإخوانية بمواجهة مع الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل إرهابي من حركة حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة بمنطقة المطرية شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت إنه تم اكتشاف وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، والعثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة وآر بى جى وعدد من القذائف.
وذكرت إنه وخلال مداهمة الوكر، أطلق الإرهابي ويدعى أحمد محمود أبو الحسن، النار على قوات الأمن التي بادلته إطلاق النار وأردته قتيلا.
تم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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