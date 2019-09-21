«الداخلية» تكشف تفاصيل القضاء على وكر حركة «حسم» الإرهابية في المطرية

الموجز

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يظهر لحظة قيام قطاع الأمن الوطني بمداهمة إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والتي كان يقطنها أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" الإخوانية، والتي أعدت كوكر تخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان لوزارة الداخلية جاء فيه أن الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني نجحت في رصد أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر، وجرى إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمر وأحمد محمود محمد أبوالحسن.

وأضاف البيان أن هذا يأتي استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم التي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزة الأمن والاستقرار.

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وأشار البيان إلى أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة به، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية، وحال مداهمة القوات للوكر، وجرى إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها، وهو ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمر وأحمد محمود محمد أبوالحسن وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وتابع البيان: "وبتفتيش الوكر تم العثور على عدد من الأسلحه النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة، وكذلك سلاح (آر بي جي) وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وسترة قتالية".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.