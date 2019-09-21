مقتل إرهابي تابع لحركة «حسم» في تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الموجز
ذكرت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم في تبادل لإطلاق النار بمنطقة المطرية.
وأفادت القناة، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزارة الداخلية كشفت عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة وآر بى جى وعدد من القذائف فى الوكرالإرهابى.
وأضافت القناة أن الإرهابي يدعى عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وقد قتل بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
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