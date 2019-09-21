"هآرتس": الأحزاب العربية وافقت على ترشيح غانتس لرئاسة حكومة إسرائيل

أفادت صحيفة "​هآرتس​" بأن القائمة العربية المشتركة قررت أن توصي بترشيح رئيس تحالف "أزرق أبيض" اليساري ​بيني غانتس​ لرئاسة ​حكومة​ إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية تأكيدها أن القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، اتخذت هذا القرار أثناء اجتماع عقدته اليوم في مدينة كفر قاسم، مشيرة إلى أن بعض المشرعين من القائمة المشتركة هرعوا إلى نشر تغريدات في "تويتر" تنفي تبني أي قرار بهذا الشأن.

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