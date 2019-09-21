قتيلان وجرحى في إطلاق نار في ساوث كارولاينا الاميركية

قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بجروح عندما أطلق شخص واحد على الأقل النار، قرب حانة في ولاية ساوث ​كارولاينا​، في ساعات السبت الأولى.

وقال مكتب شريف مقاطعة لانكستر لشبكة "سي ان ان"، إن ​إطلاق النار​ وقع في مطعم وحانة أول سمول في حوالي الساعة 2:45 فجرا. وقالت السلطات إن الحانة كانت مكتظة في تلك الساعة، وإن إطلاق النار وقع داخل وخارج المكان.

ونقلت مروحيات طبية أربعة أشخاص إلى مراكز طبية قريبة، فيما لم يكشف عن حالتهم الصحية. أما المصابون الأربعة الأخرون، فجروحهم ليست خطيرة وتلقوا العلاج في أحد ​مستشفيات​ المنطقة.

وأصيب شخص تاسع بجروح إثر سقوطه في الحانة خلال الفوضى التي سببها الاعتداء، لكنه غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات. ولم يتضح إن اعتقل أي مشته فيهم ولم تكشف السلطات بعد عما أدى إلى إطلاق النار.

لكن شريف المقاطعة باري فيل صرح لـ"سي ان ان" بأن "مطلق النار أو مطلقي النار لا زالون طلقاء. نحتاج إلى التحدث إلى كل من كانوا في الحانة وأشجع شهود العيان على الاتصال بنا فورا".