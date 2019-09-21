هزة أرضية قوية تضرب ألبانيا هي الأقوى التي تشهدها البلاد منذ عقود

ضربت ​ألبانيا​ ​هزة أرضية​ هي الأقوى التي تشهدها البلاد منذ عقود، بحسب ما أفاد مسؤولون، متسببة بحال من الذعر دفعت سكان العديد من المدن للنزول إلى الشوارع، وبتضرر مبان وبانقطاع ​التيار الكهربائي​ عن العاصمة تيرانا.

وبحسب المرصد الجيولوجي الأميركي فإن قوة الهزة التي وقعت على عمق عشرة كيلومترات، بلغت 5,6 درجات وسُجل مركزها في منطقة دوريس التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الغرب من تيرانا.

وأعلنت ​وزارة الدفاع​ الألبانية أن الهزة الأرضية "هي الأقوى التي تضرب البلاد في السنوات العشرين او الثلاثين الأخيرة". وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ألبانا قجاج أن "لا ​وفيات​" جراء الهزة الأرضية.

وقالت وزيرة ​الصحة​ الألبانية أوغيرتا ماناستيريلو إن "نحو 80 شخصا طلبوا مساعدة طبية في كل من تيرانا ودوريس، أدخل 21 منهم إلى المستشفى لمعالجة إصابات جراء سقوط أغراض أو جدران أو لإصابتهم بنوبات ذعر".