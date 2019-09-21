آلاف يتظاهرون في العاصمة السويسرية ضد تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السويسرية برن احتجاجاً على نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد.

ورفع المحتجون الذين تجمّعوا أمام البرلمان السويسري للتنديد بتكنولوجيا يعتبرونها ضارة ب​الصحة​، لافتات كتب عليها "قاطعوا الجيل الخامس" أو "دائماً أسرع، أعلى، أبعد، على حساب الإنسان و​البيئة​. أوقفوا تكنولوجيا الجيل الخامس".

وقالت نائبة رئيس جمعية "فرنكنسيا" التي دعت إلى الاحتجاجات، تاملين شيبلر أولمان، في بيان، إنّ "تجمّع هذا العدد الكبير من الناس إشارة قوية إلى رفض إدخال الجيل الخامس بلا ضوابط".

وبعد ​كوريا الجنوبية​، تعدّ ​سويسرا​ بين أولى الدول التي أطلقت الجيل الخامس، وهي بنية تحتية للاتصالات تقع في صلب مواجهة تكنولوجية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

ويخشى رافضو الجيل الخامس من تداعيات الإشعاعات الكهرومغنطيسية، فيما اضطرت عدّة كانتونات تحت ضغط تنظيم عرائض الكترونية، إلى تجميد إجراءات إنشاء أبراج هوائية كما حصل في جنيف، فود، ​فرايبورغ​ ونوشاتل. وقالت هذه الكانتونات إنّ التجميد إجراء وقائي.