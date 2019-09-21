الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تصفية قيادي في "حسم" شرق القاهرة

أكدت الداخلية المصرية تصفيتها قياديا بارزا في حركة "حسم"، التي تعتبر جناحا عسكريا لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلال ​مداهمة​ نفذت في منطقة المطرية شرق ​القاهرة​.

وأفادت ​وزارة الداخلية​ في بيان أصدرته، بعثور ​قوات الأمن​ على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والقذائف في "أحد أوكار عناصر إرهابية بمنطقة المطرية" تابعة لحركة "الحسم"، مؤكدة مقتل أحد قياداتها، وهو أحمد محمود أبو الحسن.

وأوضحت الوزارة أنه تم ​القضاء​ عليه بتبادل ل​إطلاق النار​ استمر لساعات معه وعنصر آخر من "حسم"، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العنصر الثاني من الحركة.