أكدت الداخلية المصرية تصفيتها قياديا بارزا في حركة "حسم"، التي تعتبر جناحا عسكريا لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلال مداهمة نفذت في منطقة المطرية شرق القاهرة.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان أصدرته، بعثور قوات الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والقذائف في "أحد أوكار عناصر إرهابية بمنطقة المطرية" تابعة لحركة "الحسم"، مؤكدة مقتل أحد قياداتها، وهو أحمد محمود أبو الحسن.
وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء عليه بتبادل لإطلاق النار استمر لساعات معه وعنصر آخر من "حسم"، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العنصر الثاني من الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تصفية قيادي في "حسم" شرق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.