حبيش: علينا أن نحب وطننا ونضحي كل من موقعه ودوره لانقاذ اقتصادنا

أكد عضو ​كتلة المستقبل​ ​هادي حبيش​ أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ "يوظف كل إمكانياته، لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​ من الانهيار"، معتبرا أن "مهمته صعبة لكنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نضحي كل من موقعه للانقاذ".

كلام حبيش، جاء خلال لقاء في بلدة ​عكار العتيقة​، تخللته مادبة غداء تكريمية على شرفه، أقامها خالد شاهين، بحضور فاعليات من البلدة، وقد رحب شاهين بالنائب حبيش "في منزله وبين أهله في عكار العتيقة"، منوها "بالدور الذي يقوم به حبيش إن كان على صعيد عكار من خلال متابعته الدقيقة لحقوقها والوقوف الى جانب مواطنيها،أو على الصعيد الوطني، من خلال التشريعات ودوره الرائد في ​المجلس النيابي​".