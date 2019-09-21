الحريري تابعت مع رئيس الحكومة واللواء عثمان واللواء ابراهيم قضية احتجاز محمد صالح في اليونان

اجرت النائب ​بهية الحريري​ اتصالاً هاتفياً برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ واطلعته على ظروف وملابسات احتجاز الصحافي ​محمد صالح​ في ​اليونان​ .

وتبلغت الحريري من رئيس الحكومة انه اعطى توجيهاته للمعنيين لمتابعة هذه القضية مع الجانب اليوناني واجراء ما يلزم من اجل انهاء احتجاز صالح .

كما تواصلت الحريري بهذا الخصوص مع مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ومدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​.

وكانت الحريري وفور تبلغها باحتجاز الصحافي صالح في اليونان كلفت المحامي ​حسن شمس الدين​ بمتابعة هذا الموضوع ، حيث ابلغها شمس الدين أنه تمكن من التواصل مع الصحافي المحتجز صالح واطمأن عليه واطلع منه على ظروف احتجازه، وان ما جرى معه هو نتيجة تشابه أسماء وان ​الشرطة اليونانية​ قامت بتنفيذ مذكرة صادرة عن ​السلطات الألمانية​ وهناك اجراءات تقوم بها السلطات اليونانية للتحقق من هوية صالح الذي نقل الى العاصمة اليونانية اثينا حيث سيمثل غدا امام المدعي العام هناك لأخذ افادته ومطابقة بصماته مع بصمات الشخص المطلوب الذي يحمل الإسم نفسه وانه بمجرد مطابقة البصمات والتأكد من انه ليس الشخص المطلوب سيتم انهاء احتجازه.

واعربت الحريري عن أسفها واستنكارها لما حصل مع الصحافي محمد صالح وعن تضامنها الكامل معه ومع عائلته .