القصيفي اتصل بنجل محمد صالح معلنا عن تضامنه

اتصل نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ بنجل الزميل ​محمد صالح​ السيد صلاح، معلنا عن تضامنه ومجلس النقابة مع الزميل صالح، مشيدا بدوره الاعلامي البارز في خدمة قضايا الوطن كما وضعه بصورة ​الاتصالات​ التي يقوم بها من اجل الافراج عنه في اسرع وقت

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