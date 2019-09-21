الخارجية: سفارتنا في اليونان تتابع قضية صالح لتقديم المساعدة له

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، في بيان، أنه "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، تتابع السفارة ال​لبنان​ية في ​أثينا​، منذ بعد ظهر يوم أمس الجمعة، موضوع توقيف ​الشرطة اليونانية​ للصحافي اللبناني ​محمد صالح​، وأجرت طوال هذا اليوم، ​الاتصالات​ اللازمة، مع قسم شرطة جزيرة سيروس، حيث تم احتجازه، مطالبة بالسماح لها، بإيفاد محام وطبيب، بهدف الوقوف على أوضاعه.

وستتوجه القائم بالأعمال بالوكالة، في سفارة لبنان في أثينا في تمام الساعة السابعة صباحا، من يوم غد الاحد، إلى جزيرة سيروس، بناء لتكليف من الوزير باسيل، للقاء الصحافي صالح، وتقديم المساعدة القنصلية له، في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء.

كما وقامت الوزارة بالتواصل مع ​السفير اليوناني​ في ​بيروت​، الذي تواصل أيضا مع إدارته، وقد أشار إلى أن التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علما، بأن الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا الأمر".

