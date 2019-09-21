بايدن وترمب يتبادلان الهجمات مجددًا









اسماء السيد - واشنطن: تبادل المرشحان المتنافسان في السباق الى البيت الابيض مجددا الاتهامات السبت بشأن القضية التي أشعلها عنصر في الاستخبارات، وتتعلق بعلاقة كل منهما بأوكرانيا.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية اتهمت الرئيس دونالد ترمب بأنه شجع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لإبن جو بايدن المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

واستندت هذه الاتهامات الى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الاميركية استمع الى مكالمة ترمب مع نظيره الاوكراني.

وقال بايدن خلال جولة انتخابية له في دي موان في ولاية آيوا في وسط البلاد "كل هذا يبدو مثل سوء استغلال هائل للسلطة".

وتابع بايدن "أعرف تماما مع من أتعاطى (...) إنه يستغل السلطة متى سنحت له الفرصة، وإذا شعر بأن سلطته قد تكون مهددة لا يتراجع أمام شيء".

وتابع نائب الرئيس السابق "لكن المسألة هنا تتجاوز كل الحدود".

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وكان بايدن طالب ترمب "بأن ينشر محضر الإتصال الهاتفي لكي يتمكن الشعب الاميركي نفسه من الحكم".

من جهته، اتهم ترمب في سلسلة من التغريدات خصمه الديموقراطي بأنه طالب عندما كان نائبا للرئيس بعزل نائب عام اوكراني "كان يحقق في نشاطات لإبنه".

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز اوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس باراك اوباما.

وكان بايدن رد السبت على سؤال عن اتهامات ترمب له بالقول "لم أتكلم أبدا مع ابني عن نشاطاته المهنية في الخارج"، مضيفا "الجميع حققوا في هذه القضية والجميع يؤكدون أنهم لم يجدوا شيئا".

ونشر ترمب السبت على تويتر شريط فيديو يتضمن تحقيقات صحافية حول هذه المسألة عندما تطرقت اليها وسائل الاعلام عام 2015. ويشاهد جو بايدن يؤكد أنه تدخل مطالبا بطرد هذا النائب العام الاوكراني، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن هذا الأمر لا علاقة له بابنه.

ويتهم ترمب الإعلام بتجنب الكلام عن قضية بايدن الإبن، ويؤكد في المقابل أن وسائل الإعلام "فبركت كل هذه القصة وليس هناك سوى اتصال هاتفي روتيني طبيعي تماما مع الرئيس الاوكراني" فولوديمير زيلينسكي.