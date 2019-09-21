صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العشرات من أبناء الجالية المصرية بالخارج على أنغام الأغانى الوطنية، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قام المصريون برفع اللافتات والغناء على أنغام الأغانى الوطنية مرددين: "تحيا مصر"، وذلك لإظهار حبهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، محتشدين لدى وصوله مقر إقامته بنيوريوك، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس، مرتدين تيشيرت تحمل صور السيسي. Advertisements

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