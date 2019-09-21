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المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المصريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية مع الأغانى الوطنية وأغنية تسلم الأيادى، اليوم السبت، أمام مقر أقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك أثناء الاحتفالات للترحيب بالرئيس و بتواجده  لليوم الثانى على التوالي.

 

ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، والبالونات ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس.

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