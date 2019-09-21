"11 ساعة".. انقطاع مياه الشرب عن مركز سيدي سالم بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن المهندس محمد كامل صلاح، مدير محطات مياه الشرب بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب عن مدينة سيدي سالم، وبعض القرى المجاورة لها، باكر الأحد، لمدة 11 ساعة، من السابعة صباحًا، وحتى السادسة مساء.

وقال مدير محطات مياه الشرب بمركز سيدي سالم لـ"الخليج 365"، إن سبب الانقطاع، تطهير وتعقيم الخزانات والمروقات بمحطة مياه كحيلو، مناشدًا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة انقطاعها.