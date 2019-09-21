محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
أعلن المهندس محمد كامل صلاح، مدير محطات مياه الشرب بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب عن مدينة سيدي سالم، وبعض القرى المجاورة لها، باكر الأحد، لمدة 11 ساعة، من السابعة صباحًا، وحتى السادسة مساء.
وقال مدير محطات مياه الشرب بمركز سيدي سالم لـ"الخليج 365"، إن سبب الانقطاع، تطهير وتعقيم الخزانات والمروقات بمحطة مياه كحيلو، مناشدًا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة انقطاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر "11 ساعة".. انقطاع مياه الشرب عن مركز سيدي سالم بكفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.