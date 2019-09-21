اليونان تلقي القبض على مشتبه به في حادث اختطاف طائرة منذ 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):

أكدت السلطات اليونانية اليوم السبت أنها ألقت القبض على رجل 65 عاما، على خلفية اختطاف طائرة تابعة لشركة الطيران "ترانس وورلد إيرلاينز" منذ أكثر من 30 عاما.

وواجه الرجل أمري تسليم منفصلين من جانب ألمانيا، وفقا للسلطات اليونانية. وتم اعتقاله يوم الخميس في جزيرة ميكونوس اليونانية.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقله بالفعل إلى سجن مركزي بالقرب من العاصمة أثينا.

وتم اختطاف الطائرة (رحلة جوية 847) في يونيو 1985 وعلى متنها 153 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم على الطريق من أثينا إلى روما من قبل خاطفين اثنين كانا من أعضاء جماعة حزب الله.

وكانت الطائرة تُستخدم لعدة أيام في رحلات بين بيروت والجزائر، وتم إطلاق سراح الركاب وأفراد الطاقم خلال أسابيع من المفاوضات المكثفة.