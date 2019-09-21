محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتفعيل لائحة الحزب باعتبار رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي له والمعبر عن سياساته.
وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن القرار جاء لتوحيد الجهة مصدر القرار؛ نظرًا لحساسية القضايا المطروحة على الساحة، وتداركًا لأي تناقض أو لبس.
وأوضح الحزب أنه سيتم إبلاغ أعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجان المحافظات بالقرار للالتزام به؛ إعمالًا لنص اللائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لمنع التناقض واللبس".. "أبو شقة" يعلن نفسه متحدثًا باسم حزب الوفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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