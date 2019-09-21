"السكة الحديد": إنشاء معاهد تدريب بالصعيد لرفع كفاءة طوائف التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكك الحديدية، عن خطة الهيئة لرفع كفاءة العاملين بطوائف التشغيل.

وقال "مراد" لمصراوي، السبت، إن الهيئة بدأت في التوسع بإنشاء معاهد جديدة للتدريب بمحافظات الصعيد والدلتا، كنموذج مصغر لمعهد وردان، بهدف توفير وقت وجهد العاملين بالمحافظات، وتخفيف الضغط على معهد وردان.

ولفت إلى أنه تم إنشاء معهد تدريب في طنطا، لتلقي العاملين بطوائف التشغيل، بطنطا والمحطات المجاورة الدورات الخاصة بدلا من توجههم إلى معهد وردان.

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وأكد "مراد" أن الهيئة تدرس إنشاء معاهد تدريب جديدة بمحافظاتي الأقصر وأسيوط، لامتلاك الهيئة مساحات واسعة بهاتين المحافظتين، إضافة إلى موقعهم المركزي الذي يخدم عدد أكبر من العاملين بشمال وجنوب الصعيد.

تابع: "معاهد التدريب الجديدة تستهدف العاملين جميع طوائف التشغيل "ملاحظ بلوك – فني إشارات - فني حركة"، باستثناء قائدي القطارات، الذين يتلقون التدريبات بمعهد وردان، لوجود محاكيات القطارات، التي يتم من خلالها تدريبهم على مواقع العمل.

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