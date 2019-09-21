الجزائر/ قتيلان في صدامات بين محتجين وقوات الأمن

وكالات - قتل شخصان في صدامات وقعت ليلاً بين محتجين وقوات أمنية في منطقة غليزان الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، وفق ما ذكر بيان صادر عن النيابة اليوم الخميس 19 اوت 2019 .
واندلعت الصدامات إثر وفاة مراهق في حادث مرور مع سيارة للشرطة، وفق وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو القريبة من غليزان. وقام سكان غاضبون على إثر ذلك بقطع الطرقات بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية. وأصيب شخصان اثر تدخل الشرطة مما أدى الى وفاتهما لاحقا، وفق المصدر نفسه.
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