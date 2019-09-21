وكالات - قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 إنها رصدت أكثر من 12 شخصا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون في البحر المتوسط خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة. وأضافت الوكالة، التي تتخذ من فرنسا مقرا، في بيان أن من بين 31 خيطا توصل إليها المحققون، هناك "أكثر من 12 منها مرتبط بتحركات أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتربول يرصد إرهابيين أجانب في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.