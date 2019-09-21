وزراء الخارجية العرب يجتمعون لدعم القضية الفلسطينية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة التنسيق العربى لدعم القضية الفلسطينية. كما يناقش الاجتماع سبل التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشأن العربى والتصعيد الخطير فى منطقة الخليج والهجوم الذىاستهدف منشآت النفط السعودى.
وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، توجه أمس إلى نيويورك للمشاركة فى الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأممالمتحدة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن «أبوالغيط» سيشارك خلال زيارته فى مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التى تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولى، وعلى رأسها قمة المناخ التى دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة، وقمة التنمية المستدامة، والقمة الدولية لتمويل التنمية.
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