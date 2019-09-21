محامي الرئيس التونسي الراحل: عائلة بن علي لا يمكنها العودة لبلادها

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن على إن أفراد عائلته اللاجئين بالمملكة العربية السعودية لن يعودوا إلى تونس طالما هناك أحكام قضائية ضدهم.

ووري الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الثرى اليوم السبت في المدينة المنورة عن سن 83 عاما بعد تردي

وضعه الصحي، بحسب ما أكده محاميه في تونس لوكالة الأنباء الألمانية.

ولجأ بن علي مع عائلته إلى السعودية يوم 14 يناير 2011 الذي يصادف يوم انهيار حكمه الممتد على مدى 23 عاما عقب احتجاجات عارمة ضد الفقر والبطالة

والاستبداد.

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وعاش مع بن علي في منفاه زوجته ليلى الطرابلسي وأبناؤه نسرين المتزوجة من مغني راب وحليمة ومحمد.

وبشأن إمكانية عودتهم الى تونس، أفاد بن صالحة بأن الأمر ليس مطروحا ولن يعودوا طالما هناك أحكاما صادرة ضد أفراد العائلة.

وقال المحامي لـ (د.ب.أ) إن "ليلي الطرابلسي والبنتان حليمة ونسرين صدرت بحقهم أحكام في قضايا مالية ولا يمكنهم العودة طالما لم تسقط تلك الأحكام".