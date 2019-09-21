جونسون يلقي غدا أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى نيويورك غدا الأحد لإلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس للوزراء، لكن حتى على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لن يتمكن من الهرب من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لبيان صادر عن جونسون، فإن جدول أعماله الذي يستمر يومينسيشهد "إثارة ثلاث قضايا أساسية"، الأزمة في الشرق الأوسط، وتغير المناخ، و"كيف ستكون بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مكانًا أفضل للاستثمار وللإقامة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
والسؤال الذي يتعين عليه التعامل معه أولاً، ويحتمل أن يهيمن على رحلته، هوما إذا كان بإمكانه إيصال بريطانيا إلى نقطة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكيفية ذلك. ويقوم مكتبه بإعداد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين آخرين لتحقيق هذه الغاية.
ومن بين المسؤولين الذين بات لقاؤه بهم مؤكدا: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. بينما سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
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