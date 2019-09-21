-رئيس الوزراء العراقي: نسعى لبناء علاقات عميقة وممتدة مع الصين

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن بلاده ترغب في أن تكون جزءا من نهوض آسيا بحكم الانتماء لها.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي - خلال زيارته لمدينة شنغهاي الصينية - إن الصين في مقدمةالدول التي تقود نهضة الشرق، والعراق يسعى للتعاون والشراكة معها وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الليلة عن عبد المهدي قوله إن الحكومة العراقية تريد أن تنقل العلاقات إلى حالة التنفيذ وإنجازات واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه التحتية لتكون مرتكزا لمشاريع البناء.
واختتم عبد المهدي زيارته إلى شنغهاي بزيارة ميناء يانج شان واللقاء بالمسؤولين في الميناء، الذي يسهم في التبادل التجاري العراقي الصيني، وسيبدأ غدا الأحد زيارته إلى العاصمة بكين.
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