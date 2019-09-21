السيسي يشرح هموم إفريقيا في الأمم المتحدة

تعليم عالي الجودة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد هذا العام تحت شعار «دفع الجهود متعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر، وتوفير تعليم عالي الجودة، والعمل المناخي، والإدماج»، وهو شعار يجمع الكثير من القضايا التي تهم القارة الإفريقية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي بيانه أمام الجمعية العامة بصفته رئيس مصر، وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي، وتعد الكثير من القضايا المطروحة على أجندة قادة العالم من شواغل الأفارقة مثل قضية التنمية، وأن الرئاسة المصرية للاتحاد تعمل منذ سنوات، على توحيد جهود دول القارة اقتصاديا وتجارياً، وتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية. ومن المتوقع -بحسب المصادر- أن يشمل بيان الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة ما يحدث من تطورات إيجابية في القارة السمراء والتحديات التي تواجه العمل الإفريقى المشترك، إضافة إلى فرص التعاون بين القارة وبقية دول العالم، وبالتأكيد ستكون مصر حاضرة في هذا البيان، لمعرفة ما يتم في مصر حالياً من تطورات على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى البيان، سيخاطب الرئيس قمتين، الأولى قمة العمل المناخي التي دعت لعقدها فرنسا، وستعقد يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، والثانية المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وتغير المناخ، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر.
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