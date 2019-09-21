زعماء وسفراء ومسؤولون يهنئون قيادة المملكة باليوم الوطني

هنأ عدد من الزعماء والمسؤولين والسفراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

تطورات استثنائية

هنأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية. وقال بهذه المناسبة: «يحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ظل تطورات استثنائية تشهدها المنطقة، وفي ظل تحديات تواجه البلدان العربية، ليس أقلها التدخل الخارجي في شؤونها والخروقات الخارجية التي تستهدف مجتمعاتنا». وأكد أن المملكة تقع في رأس البلدان المستهدفة وتتعرض منذ فترة لمسلسل عدواني واضح الأهداف والنوايا واليوم تشكل عنوانا للدفاع عن السيادة العربية ودرء المخاطر التي تهدد كيانها. وقال: «نحن في لبنان إذ نؤكد في اليوم الوطني للمملكة التضامن الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته، نشدد على أن الاستقرار في المملكة مسؤولية عربية ودولية ترقى إلى مستوى الدفاع عن الاستقرار العالمي والإقليمي، بكل ما يحمل من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية وإنمائية».

دور قيادي وتاريخي

هنأ رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. وشدد سلام على أن المملكة تحملت وما زالت الكثير من المسؤوليات والمهام في إطار رعاية شؤون العرب والمسلمين في مختلف المناسبات والمراحل على مدى سنين طويلة. وهي اليوم القلعة المنيعة في مواجهة الاستهدافات الإقليمية لإضعاف العرب وتقويض وحدة صفهم ووحدة قرارهم، التي تسعى المملكة بشكل دائم إلى تفعيل وإنضاج دورها القيادي التاريخي والثابت في سبيل منعة وعزة الأمة العربية وشعوبها. وأوضح أن المملكة قامت في لبنان خاصة بخطوات كبيرة وتاريخية لمساندة ومساعدة أبنائه على مواجهة صعاب جمة واستحقاقات حياتية ومصيرية، وكانت سخية بعطاءاتها وإمداداتها دون تفرقة وتمييز بين لبناني وآخر، وهذا ما وطد العلاقة الأخوية المميزة والعريقة بين البلدين والشعبين. وأكد سلام أن للمملكة دورا دائما في السعي إلى إنجاز الأفكار والمخارج للأزمات، وهذا ليس بجديد، وهي التي رعت الوضع اللبناني بشكل أبوي وأخوي.

ركيزة أساسية

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هنأت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89. وتمنت الوزيرة الأردنية، المزيد من الازدهار والرفعة للمملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة، التي تشكّل ركيزة أساسية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. وقالت إن هذه المناسبة تجسد التاريخ العريق والمكانة الراسخة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في المنطقة، وتعد محطة تؤكد على نهضة السعودية المستمرة في مختلف المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من تطور ونمو في جميع القطاعات والميادين. وشددت على حرص الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني، على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.

خدمات جليلة

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة. ونوه، بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً في وقوف قيادتها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم. وأكد الدكتور العثيمين أن المنظمة تشيد بدور المملكة التي ترأس الدورة الـ14 للقمة الإسلامية، التي قدمت خدمات جليلة مشهودة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو المعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة، وكذلك استضافتها هذا الشهر لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الدول الإسلامية، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية حول عزمه العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه بالانتخابات.

علاقات راسخة

هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية. وقال بهذه المناسبة: «في كل يوم نشعر بعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وهي على الدوام علاقات راسخة ومميزة وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم والتناغم». وأكد أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته ووحدة بنيه.